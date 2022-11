Rallye du Condroz: qui peut empêcher Stéphane Lefèbvre de fêter son titre par une victoire?

Invaincu depuis le début de saison chez nous, le pilote de la Citroën C3 DG Sport compte six victoires en autant de participations et ne pouvait plus être rejoint mathématiquement depuis l’arrivée de l’East Belgian. Il voudra fêter cela par un septième succès d’affilée ce dimanche, son quatrième en bord de Meuse sur l’épreuve que l’ex-pilote usine Citroën connaît le mieux.

Il faudra se lever tôt (mais ce sera le cas avec une première spéciale à 7h36 ce samedi) pour espérer devancer le Nordiste.

Les pilotes Skoda Adrian Fernémont, le double champion belge à qui le Nordiste a succédé, et son dauphin actuel Gino Bux sont hyper motivés à l’idée de lutter avec celui qui reste, ne l’oublions pas, une référence mondiale.

Invité d’honneur, le spectaculaire Russe (sic) Nikolay Gryazin est aussi un crac du WRC2. S’il reste sur la route, cet autre pilote de Fabia se mêlera certainement à la lutte pour le podium sur les dix-huit spéciales rapides et grasses du Condroz, mais aussi de Hesbaye.

Jos Verstappen et Maxime Potty en outsiders

Derrière ce quatuor de pointe, en l’absence de pas mal d’habitués, plusieurs outsiders veulent profiter du plateau relativement faible pour espérer se bagarrer pour le top 5. On pense au régional de l’étape Maxime Potty, en pleine ascension sur sa C3, mais aussi à son illustre équipier Jos Verstappen, si son copilote Renaud Jamoul, lauréat en 2021 aux côtés de Stéphane Lefèbvre, parvient à contenir sa fougue.

Dans le top 10, il faudra aussi compter sur l’inusable Xavier Bouche (C3) pour son trentième Condroz, Cédric Verhees (C3), sur la première en Rally2 (Fabia) du champion junior Charles Munster, sur les Skoda de Bastien Rouard, Emeric Rary ou Sébastien Incardona voire sur la Subaru Impreza Groupe A de Xavier Baugnet.

Enfin, s’il ne pleut pas trop, il ne serait pas surprenant de voir les meilleures Porsche de Cédric Cherain, Romain Delhez ou Gunther Monnens s’immiscer au sein du second peloton des quatre roues motrices.

Voilà, tous les vrais fans de rallye comptent maintenant sur le civisme et la discipline de ceux qui ne le sont pas vraiment pour respecter les règles de sécurité et ne pas gâcher la fête. Car en cas de nouveau mauvais bulletin, le Rallye du Condroz risquerait de ne pas pouvoir garder sa place au championnat national principal en 2023…