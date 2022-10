Six jours après le décès du grand patron de la marque de boisson énergisante Dietrich Mateschitz, cinq après le 5e titre mondial constructeurs décroché par l’écurie de Milton Keynes, les sanctions sont tombées.

Alors qu’il niait formellement les faits depuis des semaines, le boss Christian Horner a soudainement reconnu la culpabilité de son team (il a dépensé 1,8 petit million de plus que les 145 autorisés), accepté la sentence et renoncé à son droit de faire appel au terme de longues négociations avec l’autorité dirigeante et son président Mohamed Ben Sulayem.

Cette fois, contrairement à l’affaire des moteurs Ferrari il y a trois ans, il n’y a pas eu de petit arrangement en coulisses. La FIA a refusé d’étouffer l’affaire et a fait preuve d’une grande transparence.

Mais alors que leurs rivaux espéraient voir Red Bull disqualifiée ou privée de points afin de rendre le titre volé à Lewis Hamilton (même si, nous l’avons déjà répété à maintes reprises, Max Verstappen méritait son premier titre), la double punition nous semble au final relativement clémente pour une triche avérée.

Une goutte d’eau

Sur le plan financier, Red Bull Racing va devoir s’acquitter d’une amende de 7 millions de dollars (un poil plus en euros). C’est salé certes, mais ne représente pas grand-chose pour un team aussi riche à côté des gains d’un titre mondial. Pour avoir un effet plus répressif, cela aurait au moins dû être déduit sur le budget plafond de 2023.

La sanction sportive est de couper de 10 % les ailes de Red Bull la saison prochaine en diminuant de 10 % leur temps autorisé de soufflerie. Un handicap certes en termes de développement, mais qui ne devrait toutefois pas empêcher la RB19 de lutter à nouveau pour les titres mondiaux.

Voilà une double sanction qu’on ne qualifiera donc pas d’exemplaire et ne devrait pas dissuader leurs concurrents, Ferrari ou Mercedes, à ne pas dépenser plus à leur tour si le sacre était en jeu. Car il y a désormais jurisprudence. Et une couronne mondiale rapporte nettement plus que le prix à payer pour ne pas avoir respecté le "plafond budgétaire".

C’est un peu au final comme si on vous collait une amende de 100 000 € et on vous faisait reculer de trois places au GP suivant si vous coupiez une chicane. Si la victoire est en jeu, pas sûr que cela vous inciterait à marcher dans les clous…

Allez, maintenant Red Bull va fêter ce verdict clément par une autre victoire dimanche !