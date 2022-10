Lewis Hamilton: « Je resterai en F1 au-delà de 2023 »

Alors qu’il y a presque un an, après la finale tronquée d’Abu Dhabi et ce huitième titre "volé", le septuple champion avait songé à tout plaquer, aujourd’hui il officialise qu’il souhaite prolonger son bail en F1, avec Mercedes, de quelques saisons encore. Il continuera à courir au-delà de la fin de son contrat actuel expirant fin 2023.

"Nous allons nous mettre autour de la table dans les deux mois et conclure un nouvel accord, a révélé Hamilton. Je suis soutenu par Mercedes depuis que j’ai 13 ans et c’est vraiment devenu ma famille. On a connu une saison compliquée, mais je sais qu’on gagnera bientôt à nouveau. Même si j’ai pas mal d’opportunités à l’extérieur, je me vois encore courir dans les trois à cinq ans à venir. J’aime toujours piloter et je veux devenir encore meilleur. Je m’imagine bien rester ici au-delà de mes 40 ans. Vous êtes coincés avec moi pour encore un bout de temps."

S’il espère pouvoir encore briguer un 8e titre mondial (mais honnêtement ce sera dur face à la nouvelle génération Verstappen-Leclerc-Russell), Lewis veut d’abord renouer rapidement avec le succès et devenir le premier pilote de l’histoire à s’imposer au-delà de son 300e GP.