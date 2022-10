Il ne fait plus aucun doute que le jeune Allemand est sur la sellette chez Haas GP.

Pourtant, après une difficile première année aux côtés du fils de milliardaire russe Nikita Mazepin, le fils de Schumi a beaucoup appris en 2022 et élevé son niveau en la présence de Kevin Magnussen. Après son score nul de 2021, Mick a marqué douze points, quatre en Angleterre et huit avec sa 6e place en Autriche. Ce n’est pas suffisant pour le directeur sportif Gunther Steiner et le grand patron américain Gene Haas qui ont mis la pression sur le gamin.

Car au-delà de son manque de constance, il a aussi été victime de deux gros crashes à Djeddah et Monaco. Des dégâts évalués à deux millions. "Mick nous coûte une fortune", a déclaré Gunther Steiner avant le Japon où Mick a de nouveau mis sa Haas dans le rail après le drapeau à damier. Une bourde plutôt mal tombée…

"S’il ne termine pas plus régulièrement dans le top 10, on devra se séparer de lui", a prévenu pour sa part Gene Haas, visant la huitième place du championnat constructeurs récupérée aux États-Unis grâce à la 8e place de Kevin Magnussen.

Mais Haas ne possède actuellement que deux points d’avance sur AlphaTauri. Et une place de perdue signifierait encore deux millions d’euros de primes en moins.

"Je comprends le team, je sais qu’ils ont besoin de résultats mais je sais aussi que je suis capable de leur offrir. À Suzuka et à Austin, j’étais en mesure de ramener des points avant de jouer de malchance", se défend un Mick lâché par Ferrari qui payait sa place en échange de moteurs. "Il me reste trois courses. Seule la F1 m’intéresse. Si je ne conserve pas mon volant, je resterai dans les parages dans l’espoir de rebondir en 2024."

Hulkenberg pour le remplacer ?

Un poste de pilote d’essais chez Mercedes serait une possibilité pour un pilote sur lequel lorgnerait aussi le constructeur allemand Audi pour ses débuts en 2026.

Aujourd’hui, Haas est la seule écurie à encore posséder un baquet de libre. Daniel Ricciardo n’est clairement pas intéressé. Au contraire de l’expérimenté Nico Hulkenberg prêt à un énième retour.

Mais serait-il réellement opportun de remplacer Schumacher Jr dont il est encore possible d’extraire du potentiel par un pilote de 35 ans n’ayant pas signé un podium en 181 GP ?

Même s’il n’a pas le talent de son paternel, Mick a prouvé qu’il méritait sa place en GP.

Selon ses compatriotes Timo Glock et Christian Danner, deux ex-pilotes de F1, la décision de le remercier aurait déjà été prise. Mais la F1 et Liberty Media peuvent-ils réellement se priver ainsi du nom Schumacher, le fils d’une des plus grandes icônes des GP, un pilote d’autant plus glorifié et respecté depuis son dramatique accident de ski en 2013 ? "On a jusqu’en février pour se décider", a indiqué Gunther Steiner.

Si son sort n’est pas effectivement déjà scellé, quelques petits points pourraient sans doute permettre à Mick de sauver sa tête.