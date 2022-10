Rallye de Catalogne: Thierry Neuville (Hyundai) 2e derrière Sébastien Ogier vainqueur une 4e fois

Vainqueur des deux dernières éditions en 2019 et 2021 après l’annulation de l’édition 2020, Thierry Neuville doit se contenter cette fois de la 2e place, à 16.4 secondes d’Ogier.

Le pilote germanophone, 3e depuis le début du rallye, avait profité des deux dernières spéciales de samedi pour prendre la 2e place à Kalle Rovanperä (Toyota). Le pilote finlandais, 22 ans, déjà assuré de son premier titre de champion du monde, termine troisième à 34.5 du Français.

Thierry Neuville a en effet assuré sa deuxième place en réussissant le temps scratch de la deuxième spéciale dominicale, la 17e, ralentissant dans la suivante, l’avant-dernière au programme craignant les crevaisons.

Dans l’ES 19, la Power Stage (15,9 km), Thierry Neuville, 2e, grappillera encore 4 points pour se situer en troisième position au classement général des pilotes avec 166 unités pour 187 à Ött Tänak (Hyundai), 2e et 4e en Catalogne à 44 secondes d’Ogier.

"Je suis assez content de la voiture, elle a glissé un peu trop, mais au final c’est un bon résultat pour nous", a commenté Thierry Neuville à l’arrivée. "On a fait un bon boulot durant le week-end et on va continuer à travailler dur pour finir la saison sur une bonne note".

Côté belge encore, Grégoire Munster et Louis Louka (Hyundai) sont 22es à 13:38.8 et 12es en WRC2. Frédéric Miclotte, copilote du Grec Jourdan Serderidis (Ford Puma), a terminé lui en 28e position.

La dernière épreuve de la saison, la première sous l’ère hybride, est prévue du 10 au 13 novembre au Japon.