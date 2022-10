GP des États-Unis: Ocon et Tsunoda pénalisés, positions modifiées sur la grille de départ

Esteban Ocon (Alpine) et Yuki Tsunoda (AlphaTauri) ont chacun reçu une pénalité à quelques heures du départ du Grand Prix des États-Unis de Formule 1, et s’élanceront respectivement depuis la voie des stands et en 19e position, a annoncé dimanche la Fédération internationale de l’automobile (FIA).