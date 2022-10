WRC Espagne ES15: Scratch pour Neuville qui reprend la 2ème place à Rovanpera

On va encore essayer demain matin dans la première spéciale disputée à 7h du matin, à la lueur des phares

"On a plus ou moins tout essayé, mais les Toyota sont généralement plus rapides que nous sur cette épreuve," commentait Thierry. "On va encore essayer demain matin dans la première spéciale disputée à 7h du matin, à la lueur des phares. De toute manière, avec Kalle juste derrière nous, il faudra attaquer jusqu’au bout. Mais s’il ne commet pas d’erreur et ne rencontre pas de souci, on ne pourra pas aller rechercher Ogier. L’écart est trop important."

ES12-13-14: Ogier porte son avance à 21 secondes, Neuville revient à 4 dixièmes de Rovanpera

En signant deux meilleurs temps sur trois cet après-midi, Sébastien Ogier a fait un pas supplémentaire vers sa première victoire dans l’ère hybride et sa demi-campagne 2022, sa quatrième en Espagne. Le Français a porté son avance à 21.1 sur son jeune équipier et successeur au palmarès du Mondial, Kalle Rovanpera. Comme un message pour dire: "mon gars si tu es champion cette année, c’est parce que je n’ai pas disputé toute la saison... Je ne suis pas encore trop vieux!"

Il faut rester concentré jusqu’au bout. Je me souviens avoir perdu une dizaine de secondes en calant l’an dernier lors de la show à Salou.

"La journée a été très bonne et mon avance me permettra d’aborder la dernière étape avec une petite marge," souriait le pilote Toyota restant toutefois prudent. "Il faut rester concentré jusqu’au bout. Je me souviens avoir perdu une dizaine de secondes en calant l’an dernier lors de la show à Salou."

Toujours deuxième, Kalle Rovanpera a connu un souci au départ de l’ultime spéciale ce qui a fait fondre son avance sur Thierry Neuville offrant à Hyundai un doublé dans l’ultime tronçon de El Montmells où Dani Sordo avait promis à un ami de signer le scratch.

"J’ai essayé de balayer les réglages dans un sens comme dans l’autre, mais je ne trouve pas de vitesse," regrettait notre compatriote revenu à quatre dixièmes du premier accessit. "Au contraire, c’est pire."

Ott Tanak a signé un deuxième chrono dans l’ES13 avant de perdre pas mal de temps dans la suivante: "Rien n’a changé alors j’essaie au moins de me faire plaisir," marmonnait l’Estonien avec sa tête des mauvais jours.

Hyundai ne pourra clairement pas empêcher Toyota de décrocher ce dimanche le titre des constructeurs. Par contre, Thierry peut toujours les priver du doublé.

ES11: Drapeau rouge et spéciale neutralisée suite à la sortie de Greensmith

Seuls deux concurrents, Jourdan Serderidis et Pierre-Louis Loubet, ont pu parcourir la spéciale de El Montmell à rythme de course.

Le drapeau rouge a été brandi suite à la sortie de route de la Ford Puma de Gus Greensmith immobilisée au milieu de la trajectoire avec une roue arrachée.

Le Britannique a sous-viré dans une portion très rapide et n’a pu inscrire sa voiture dans un virage à droite. Il a été très chanceux de taper un rail à cet endroit qui l’a envoyé en tête-à-queue mais l’a empêché de partir en tonneau dans le décor.

L’équipage est donc indemne, mais la voie était obstruée et la WRC nécessitait l’intervention d’une dépanneuse. La spéciale a donc été annulée et les concurrents ont rejoint le parc d’assistance de Salou. Le départ de la 12ème spéciale sera donné à 14h14.

ES10: Ogier répond et repousse Neuville à 14.2

Je sens qu’il y aurait moyen d’aller plus vite avec de meilleurs réglages. Dès que la route est un peu sale, je perds du temps.

Après un départ relativement prudent ce matin, Seb Ogier a démontré qu’il comptait bien remporter cette épreuve en signant un nouveau scratch dans l’ES10 2.6 devant Thierry Neuville qui donne tout. "Mais ce n’est pas suffisant," regrette le Belge. "Je sens qu’il y aurait moyen d’aller plus vite avec de meilleurs réglages. Dès que la route est un peu sale, je perds du temps."

Deuxième chrono, notre compatriote reprend 1.7 à Kalle Rovanpera et se rapproche à 4.5 de la deuxième place. Mais la victoire et Seb Ogier s’éloignent, le Français portant son avance à 14.2 avant la dernière spéciale de la boucle:

"Ma Yaris fonctionne bien et je m’amuse," sourit le Gapençais. Du côté de chez Toyota, on peut mettre le champagne au frais. Après celui des pilotes décroché en Nouvelle-Zélande, celui des constructeurs se rapproche.

Tandis qu’Ott Tanak, à nouveau battu par son équipier, semble lui s’éloigner de Hyundai... "Je ne suis pas sûr du tout que les problèmes de système hybride dont j’ai été victime hier à deux reprises soient liés au fournisseur," a déclaré à Dirtfish un Estonien continuant à critiquer son employeur.

L’auto va bien, je fais ce qu’elle peut, mais les chronos ne suivent pas. C’est comme cela.

Pas de doute, le malaise persiste du côté des Coréens où même le local Dani Sordo ne parvient pas à faire mieux que des cinquièmes temps et aura du mal à résister au retour d’Elfyn Evans. "Je n’aime pas chercher d’excuses," a déclaré plus habilement l’Espagnol espérant un programme plus complet en 2023. "L’auto va bien, je fais ce qu’elle peut, mais les chronos ne suivent pas. C’est comme cela."

ES9: Thierry Neuville devant les Toyota

Thierry Neuville s’est levé du bon pied droit. Dans la première spéciale du jour, Savalla, notre compatriote a signé le meilleur temps, son deuxième scratch sur cette épreuve. Sur une spéciale totalement sèche et peu salie par le passage des neuf concurrents devant lui, le pilote Hyundai a devancé les deux Yaris des leaders Sébastien Ogier et Kalle Rovanpera respectivement de neuf dixièmes et une seconde et demie. Ce n’est pas grand-chose, mais c’est bon pour le moral. Il revient ainsi à 11.6 du leader français et 6.2 du nouveau champion du monde maintenant ainsi une certaine pression.

"Je ne me sens pourtant pas confortable derrière le volant," reconnaît le Saint-Vithois. "Il m’est difficile de sentir le grip et je souffre toujours d’un peu de sous-virage."