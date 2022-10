Il y a souvent bien performé jadis et a notamment remporté une victoire mémorable au prix d’un duel sous tension face à Lewis Hamilton il y a 12 mois. Pour son retour au Texas, il sera non seulement question de victoire mais aussi de record. En effet, Verstappen pourrait décrocher sa 13e victoire de l’année, ce qui lui permettrait de devenir co-recordman aux côtés de Michael Schumacher et Sebastian Vettel.

Les deux Allemands ont réussi cet exploit respectivement en 2004 et 2013 pour le compte de Ferrari et Red Bull. Pourtant, il y a de nombreuses différences entre les époques. Tout d’abord, "Schumi" et "Baby Schumi" avaient été archi-dominateurs lors de ces saisons-là, profitant de monoplaces au-dessus du lot.

Pour Verstappen, c’est plutôt grâce aux errements de la concurrence, en particulier de Ferrari qui a grillé de nombreuses cartouches après un début de campagne en fanfare. S’il atteint le nombre 13 dimanche dans le sud des States, sa performance n’en serait que plus remarquable.

Plus de chances

On verrait d’ailleurs très bien le fils de Jos rayer Schumacher et Vettel des tablettes au cours des prochaines semaines. Toutefois, il faut également tenir compte du fait que Verstappen a disposé de plus d’opportunités pour parvenir à cet exploit vu que cette saison présente pas moins de 22 Grands Prix. S’il s’impose dimanche, Verstappen présentera un taux de réussite de 59,09 % en une saison. Il faudrait toutefois qu’il remporte toutes les courses jusqu’à la fin de la saison pour battre celui du Baron Rouge qui s’élève à 72,22 %, lui qui s’est imposé 13 fois en 18 tentatives en 2004. Quant à Vettel, son taux de réussite est fixé à 68,42 % sur la saison 2013 qui comptait 19 manches.

Record ou pas, cela ne change rien sur le regard que Red Bull porte vis-à-vis de son pilote-vedette, Christian Horner estimant que Verstappen est au-dessus du lot par rapport à ses collègues et est, de loin, le meilleur pilote que l’écurie basée à Milton Keynes a eu la chance d’avoir depuis qu’elle a racheté Jaguar il y a 18 ans.

Sebastian Vettel, qui a décroché quatre couronnes avec le taureau, doit apprécier…