Mais la situation allait vite se dégrader avec les routes lors de la deuxième boucle où les Yaris se partageaient les meilleurs temps. Avec l’avantage pour le jeune champion du monde quand il tombait quelques gouttes et qu’il fallait "drifter" (glisser), mais au final une avance de 4’’8 pour l’octuple champion du monde français en fin de première étape.

Troisième sur la première des Hyundai, sept secondes et demie devant un Ott Tanak trahi deux fois par son système hybride, Thierry Neuville était relégué à 12’’5.

Le Saint-Vithois a d’abord mis en cause des corrections de notes trop pessimistes de ses ouvreurs. Avant de se rendre à l’évidence: "Nous manquons de vitesse. Je ne peux pas attaquer comme je le faisais l’an dernier. Dès que je pousse un peu trop fort, mon auto se met à glisser ou sous-virer. Je sens que je ne peux pas aller plus vite sans risquer de perdre l’adhérence. J’ai essayé quelques ajustements au niveau des réglages, notamment dans la dernière spéciale où l’on attendait plus de pluie. En vain."

Même si les supporters belges y sont nombreux, la Catalogne ce n’est pas Ypres. Thierry n’a pas l’avantage du terrain.

Pour tenter de renverser la vapeur ce week-end et pouvoir viser une troisième victoire consécutive ici, il doit espérer des spéciales plus propres. Ou alors carrément la grosse pluie qui changerait la donne.

Sébastien Ogier, lui, ne se posait pas de questions : "Je craignais d’être handicapé par ma septième position sur la route, confiait le Français. J’ai eu une route plus sale. Ce sera plus équitable ces samedi et dimanche."

De quoi lui permettre de décrocher son premier succès 2022 ?