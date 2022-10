WRC - Rallye de Catalogne - Thierry Neuville 3e après la première journée, Sébastien Ogier aux commandes

Thierry Neuville a reculé à la troisième place à l’issue des quatre dernières spéciales de la journée de samedi. "On a bien roulé. J’ai un bon rythme, mais je ne peux pas attaquer dans tous les virages, car je ne sais pas si je vais avoir du grip. Le choix des pneus mixtes n’étaient pas le meilleur pour la dernière spéciale. Nous nous attendions à plus de pluie", a commenté le pilote belge, vainqueur des deux dernières éditions de ce Rallye de Catalogne, en 2019 et 2021. L’édition 2020 avait été annulée en raison de la pandémie de coronavirus.

L’Estonien Ott Tänak (Hyundai) est lui 4e à 7.5 secondes de son équipier et à 20 secondes de Sébastien Ogier.

Sept spéciales sont au programme samedi. L’arrivée est prévue dimanche à Salou.