Moto2: abandon pour Barry Baltus à Phillip Island

Barry Baltus découvrait ce week-end le circuit australien, de retour au calendrier après la pandémie de Covid-19. Une découverte difficile aux essais qualifications, où il a dû se contenter d’une 25e place. Comme à son habitude, Baltus se montrait plus à l’aise en rythme de course et remontait jusqu’en 15e position. Mais alors qu’il visait une sixième arrivée consécutive dans les points, une chute à huit tours de l’arrivée l’a contraint à l’abandon.