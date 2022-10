Ce n’est pas un record de précocité. Fernando Alonso aussi avait 25 piges au moment de devenir double champion du monde (25 ans 2 mois et 23 jours), mais surtout Sebastian Vettel a tressé les lauriers pour la deuxième fois à 24 ans 3 mois et 6 jours. Et un troisième sacre a suivi la saison suivante pour le jeune Allemand.

Mais Verstappen a toutefois déjà fait mieux que les cinq plus grandes icônes de la F1 : Lewis Hamilton et Michael Schumacher n’en possédaient toujours qu’un à son âge, Alain Prost et Ayrton Senna, zéro. Juan-Manuel Fangio n’avait, quant à lui, pas encore débuté en Grands Prix.

Mais le champion 2022, plus jeune à débuter et marquer des points en F1 (17 ans), mener, monter sur un podium et remporter un GP (18 ans 7 mois et 15 jours), détient aussi d’autres records. À son âge, personne n’avait jamais déjà disputé 158 courses en F1, ni remporté 32 GP et signé 74 podiums. Sebastian Vettel n’en était qu’à 22 succès, Lewis Hamilton 11 et Michael Schumacher seulement deux.

Au niveau des trophées, Sebastian Vettel en avait à cette époque accumulé 36 de moins (74 à 38). Quant aux chiffres des pole, Mad Max a signé sa 18e samedi. Seul Vettel pouvait dire mieux à son âge, avec 33.

Mais Verstappen est bien conscient que tous ces nombres ne veulent pas dire grand-chose. "Il y a plus de courses aujourd’hui, le système des points a changé donc je n’accorde que très peu d’importance aux statistiques, confie le pilote Red Bull. Je lutte contre les pilotes actuels pas contre les anciens. Je veux être le meilleur de ma génération."

Les cicatrices de 2021

L’an dernier, c’est pourtant un géant d’une autre génération qu’il a devancé à l’issue de la finale polémique d’Abu Dhabi, en venant à bout du septuple champion Lewis Hamilton au terme d’une saison explosive, hélas ! entachée par la décision du directeur de course Michael Masi qui n’a pas respecté la procédure de la voiture de sécurité dans la dernière ligne droite décisive du championnat. Cela a entaché le titre du Néerlandais, comme les trois accrochages "volontaires" de Silverstone, Monza et Jeddah, où Verstappen a démontré qu’il était prêt à tout pour gagner. Même aux coups les plus bas.

Même s’il avait triomphé en 2021, son image avait été quelque peu écornée après son crime de lèse-majesté. Certes, on ne peut pas dire qu’il a volé son premier titre si l’on se souvient de ses résultats (10 victoires et 10 pole), mais il est dur de ne pas avouer que le film 2021 s’est achevé par un hold-up.

Depuis, Max a bien redoré son blason. Et même si au niveau des stats il ne fait pas mieux ou beaucoup mieux que l’an dernier (actuellement 12 succès et 5 poles), sa suprématie ne fait cette année aucun doute. Malgré l’épisode japonais de ce dimanche, son deuxième titre n’est pas contesté. Ni par ses rivaux, ni par la FIA trop empressée de lui donner, quitte à faire des interprétations totalement illogiques de son règlement.

Certes, Charles Leclerc et Ferrari ont fait illusion en début de saison en signant deux succès combinés à deux soucis de fiabilité moteur de la RB18. Mais le natif d’Hasselt ne s’est pas énervé et a vite comblé son retard sur le Monégasque, se prenant quelques fois les pieds dans le tapis rouge. Mercedes n’a pas élaboré une bonne nouvelle monoplace, Ferrari possédait la meilleure voiture mais a accumulé les bévues en tous genres, tandis que du côté de Red Bull on a vu un Max Verstappen devenu très mature. Le Belgo-Néerlandais s’est plus que jamais montré digne de son numéro 1 en nous offrant notamment quelques duels épiques avec Charles Leclerc ou George Russell, mais aussi avec quelques remontées d’anthologie, la plus spectaculaire étant celle de Francorchamps, de la seizième à la première place.

Aujourd’hui, le fils de Jos Verstappen est clairement le nouveau leader de la Formule 1. Il l’a encore montré ce dimanche avec une domination insolente dans des conditions aquatiques. Un champion avec du panache et un tempérament de "winner" bien parti pour exploser tous les records s’il ne se lasse pas trop vite de son statut de super star… et s’il fait les bons choix de carrière. Car attention, Fernando Alonso avait aussi deux couronnes à 25 ans. Les mêmes qu’à 41…

L’embarras du choix

L’avenir de Max Verstappen dépendra donc aussi de la motorisation de Red Bull à partir de 2026 (il possède un contrat jusqu’en 2028), de l’état de santé du grand patron Dietrich Mateschitz (il souffre d’un cancer) et de la suite de l’écurie s’il venait à disparaître et de son envie peut-être de suivre les traces de Sebastian Vettel d’aller un jour voir ailleurs. Pourquoi pas chez Ferrari, même si la piste Mercedes, avec son ami Toto Wolff, semblerait la plus plausible ?

Mais d’ici-là, Max battra sans doute encore d’autres records : celui du nombre de victoires par saison (13 pour Seb Vettel et Michael Schumacher alors qu’il en est à 12), celui du nombre de points marqués en une année (413 pour Lewis Hamilton en 2019 alors qu’il en compte 366, du plus grand écart avec son plus proche poursuivant (155 de Vettel sur Alonso en 2013) et, dans minimum trois ans, celui de plus jeune quintuple champion du monde détenu, à 33 ans 6 mois et 18 jours par Michael Schumacher depuis le 21 juillet 2002. Et pourquoi pas un jour atteindre voire dépasser le Graal absolu, les sept étoiles de Schumi et Hamilton. Au plus vite pour ses 30 ans ce qui lui laisse encore pas mal de marge…