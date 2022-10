L’accident de Carlos Sainz Jr interrompt le GP du Japon dès le 3e tour

Le départ a été donné à 14h00 locales (07h00 française, 05h00 GMT) sous la pluie sur le circuit de Suzuka, rendant les conditions très difficiles pour les pilotes plongés dans des nuées d’eau.

Le Thaïlandais Alex Albon (Williams) a dû déjà abandonner, en raison de problèmes mécaniques. L’Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) a lui abandonné après un accident.

Le Chinois Zhou Guanyu (Alfa Romeo) et l’Allemand Sebastian Vettel (Aston Martin) ont tous deux fait un tête-à-queue dans le premier tour mais ont continué.

Les pilotes sont sortis de leur monoplace et la pluie continuait de tomber fortement sur la piste à 14h25 locales. Aucune décision n’a été prise sur une reprise de la course.

Une victoire et le point du meilleur tour assurerait le titre à Verstappen.

Outre une victoire, de nombreuses autres possibilités d’être titré à Suzuka existent pour Verstappen, selon sa position finale et celle de Leclerc et Sergio Pérez (Red Bull), ses poursuivants au championnat qui étaient dans le même ordre à Suzuka au moment de l’interruption de la course.

Pour être sacré, Max Verstappen doit au final marquer huit points de plus que Charles Leclerc et six de plus que Sergio Pérez.