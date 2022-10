Le titre de la maturité pour faire oublier les polémiques

Après deux années d’absence liées à la pandémie, tous les pilotes sont heureux d’être de retour sur le grand huit nippon.

Même s’il s’est officiellement retiré de la F1, le motoriste japonais continue à propulser les Red Bull et les AlphaTauri. Et pour fêter à domicile leur titre 2021, des stickers du grandH sont réapparus sur le capot des RB18.

Max Verstappen aimerait bien pouvoir leur offrir un second sacre dès ce dimanche "à la maison", sur la piste où il a subi son baptême du feu en F1 il y a déjà huit ans chez Toro Rosso. "Ce serait extra-spécial, mais pour cela, je dois faire le week-end parfait."

Max n’a aucune pression. Il sait bien que si ce n’est pas demain, ce second titre tombera à Austin ou même un peu plus tard. Le natif de Hasselt possède 104 points d’avance et même s’il ne disputait pas les cinq dernières courses, il serait sans doute quand même titré. Mais le Belgo-Néerlandais n’est pas un épicier. Il a le sens du panache. Et voir hier Fernando Alonso et George Russell le devancer sous la pluie des premières séances libres n’a déja pas dû trop lui plaire.

On ignore encore vraiment quelle sera la météo dimanche au Soleil Levant (7h le départ chez nous), mais on sait que Max doit marquer huit points de plus que Charles Leclerc et six de mieux que son équipier Sergio Pérez s’il veut sceller le sort du championnat 2022.

Il a donc, totalement cette fois, son sort entre les mains puisqu’une 32e victoire assortie du point du meilleur tour lui assureraient de se succéder à lui-même.

Un deuxième titre de la maturité cent fois mérité, pas vraiment disputé (merci Ferrari pour les erreurs et Mercedes pour une nouvelle auto pas au top) qui devrait faire oublier la polémique d’Abu Dhabi et un premier sacre qu’il n’avait pas volé face à Hamilton mais attribué à l’issue d’un véritable hold-up. Même si la récente affaire des "plafonds budgétaires" peut-être dépassés par Red Bull pourrait ajouter encore un peu plus de discrédit sur l’issue de la campagne 2021…