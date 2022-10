GP du Japon: à Alonso et Russell les séances libres du vendredi

C’est sur une piste détrempée que les pilotes ont pris part à la première séance d’essais libres sur le coup de 5 heures du matin, heure belge. Au terme des 60 minutes d’essais, le meilleur temps est revenu à Fernando Alonso (Alpine) avec un chrono en 1:42.248, le double champion du monde F1 ayant devancé pour trois dixièmes les Ferrari de Carlos Sainz et Charles Leclerc. L’autre Alpine d’Esteban Ocon se classe quatrième, démontrant l'aisance des monoplaces bleues sous les hallebardes.

Kevin Magnussen (Haas) complète le top 5 devant Max Verstappen qui dispose de réelles chances de célébrer son deuxième titre mondial ce dimanche. Mick Schumacher, crédité du septième temps de ces EL1, a terminé la séance dans les rails de sécurité après avoir perdu le contrôle de sa monoplace dans la courbe Dunlop. Les dégâts étaient trop importants et l'Allemand ne pouvait pas prendre part aux EL2, son écurie devant changer le châssis de sa Haas.

Lando Norris, Valtteri Bottas et Sergio Pérez complètent le top 10.

EL2: les Mercedes prennent la main

La deuxième séance d'essais libres se disputait exceptionnellement sur 90 minutes afin de permettre aux écuries de tester le nouveau pneu slick apporté par Pirelli. Un vœu pieu puisque la piste était à nouveau humide. En retrait lors des EL1, les Mercedes ne se sont pas fait prier pour réaliser le doublé lors de cette session. George Russell s'est montré le plus véloce avec un temps de 1:41.935, le jeune Britannique précédant son équipier Lewis Hamilton pour deux dixièmes de seconde.

Derrière les deux Mercedes, les deux Red Bull avec Max Verstappen au troisième rang devant Sergio Pérez. Le Hollandais et le Mexicain sont les seuls pilotes dans la même seconde que Russell. Kevin Magnussen termine cinquième devant la Ferrari de Carlos Sainz et l'Alpine de Fernando Alonso. Valtteri Bottas, Esteban Ocon et Guanyu Zhou complètent le Top 10.

La troisième séance libre aura lieu demain à 5 heures du matin, heure belge. Les qualifications débuteront pour leur part à 8 heures du matin.