Bagnaia recolle au championnat

"J’étais nerveux quand j’ai vu la pluie, expliquait après coup le pilote Ducati. Jack Miller (son équipier) m’a dit de plus croire en moi dans ces conditions. Je savais que mon potentiel sous la pluie n’était pas mauvais, peut-être pas pour le podium mais au moins pour jouer le Top 5."

Bagnaia a donc pris un départ prudent, conscient qu’après son erreur de Motegi, il devait rallier l’arrivée et inscrire des points, et grignoter quelques-unes des 18 unités de retard qu’il avait sur Fabio Quartararo. Dans un premier temps, c’est Bezzechi qui a pris la tête avant de sombrer complètement. Puis c’est Jack Miller qui s’est emparé des commandes avant de se livrer à une belle bagarre avec Miguel Oiveira, finalement vainqueur.

Menacé par Marquez, puis par Zarco, qui a décidé de ne rien faire qui puisse lui nuire au classement, Pecco Bagnaia s’est maintenu au troisième rang jusqu’à l’arrivée. Une excellente opération pour le Turinois dans sa lutte avec Quartararo puisque le leader du championnat est passé à côté de sa course, achevée à la 17e place et hors des points.

"La pluie est tombée au pire moment pour nous, expliquait le pilote Yamaha. Nous n’avons pas eu beaucoup de temps de piste mouillée avant le début de la course. Les premiers tours ont été vraiment délicats. J’ai été poussé par Jack dans le premier virage, puis par Alex Marquez un peu plus loin. Je n’ai jamais trouvé le bon feeling et la visibilité était vraiment mauvaise."

Bilan, Bagnaia revient à deux points de Quartararo et Aleix Espargaro à vingt. Les trois derniers Grands Prix seront disputés sous haute tension.