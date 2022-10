Pour y arriver, l’homme détenant déjà quasi tous les records de précocité (sauf celui de plus jeune pilote sacré) doit s’imposer pour la première fois dans les rues de Singapour. S’il récolte en prime le point du meilleur tour en course, il doit espérer que Charles Leclerc ne termine pas dans les huit premiers et que Sergio Pérez ne finisse pas sur le podium.

S’il n’a pas le meilleur tour en course, Charles Leclerc pourrait se contenter d’une neuvième place pour repousser l’échéance d’une semaine au Japon.

Max Verstappen vise ce week-end sa sixième victoire consécutive. Il ne peut déjà plus battre cette année le record du couronnement le plus précoce. Il reste détenu par Michael Schumacher qui avait décroché son 5e titre mondial avec Ferrari en juillet 2004 à Magny-Cours, à six GP de la fin.

Aujourd’hui, la domination du natif d’Hasselt semble écrasante. Il pourrait d’ailleurs encore enlever trois records cette saison: celui du plus grand nombre de victoires en une campagne (13 et il en est à 11), celui du plus grand nombre de points marqués en une année (413 pour Lewis Hamilton en 2019) et celui du plus grand écart avec son plus proche poursuivant détenu depuis 2013 par Sebastian Vettel (Red Bull) qui avait devancé Fernando Alonso de 155 unités.

Aujourd’hui, Max compte 116 points d’avance sur Charles Leclerc. Mais n’oublions pas qu’en début de saison, avec deux succès en trois courses pour le pilote Ferrari et autant d’abandons pour le champion en titre, le Monégasque avait possédé jusqu’à 46 longueurs d’avance.

Cure d’amaigrissement

Red Bull a toutefois parfaitement redressé la barre, notamment via une belle cure d’amaigrissement de sa RB18, allégeant son train avant, ce qui convenait mieux au pilotage de "Super Max" et usait moins les pneus. De quoi nous gratifier de remontées d’anthologie. Tout cela combiné aux maintes erreurs techniques, stratégiques et de pilotage du côté de la Scuderia possédant toujours la meilleure monoplace sur un tour.

Du coup, après avoir décroché un titre polémique dans le dernier tour de la saison 2021 au terme d’un des plus âpres duels de l’histoire, Max Verstappen n’a plus qu’à dérouler cette année face à des Ferrari se prenant régulièrement les pieds dans le tapis rouge et des Flèches d’Argent brisées dans leur élan par la nouvelle réglementation.