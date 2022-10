Charles Leclerc s’est montré le plus habile dans des conditions très délicates, le pilote Ferrari réalisant le meilleur temps de la session en 1:57.782. Le Monégasque a précédé pour 526 millièmes de seconde Max Verstappen (Red Bull), qui peut être sacré champion du monde ce dimanche. Premier pilote au-delà de la seconde d’écart, Carlos Sainz est troisième sur la deuxième Ferrari.

Très véloce quand la météo s’en mêle, Fernando Alonso (Alpine) est quatrième devant Sergio Pérez (Red Bull). À 2,5 secondes, on retrouve Lance Stroll (Aston Martin) devant Esteban Ocon (Alpine) et Sebastian Vettel (Aston Martin). La première Mercedes, celle de George Russell, est neuvième. Le Top 10 est complété par Daniel Ricciardo (McLaren) devant Kevin Magnussen (Haas) et Lewis Hamilton (Mercedes).

Les qualifications du Grand Prix de Singapour auront lieu cet après-midi à 15 heures, GMT + 1. Les conditions seront-elles à nouveau délicates ?