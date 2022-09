Bien servi par une équipe belge DG Sport lui mettant à disposition une C3 Rally2 à la fois performante et fiable, copiloté par le Hutois Xavier Portier, l’ex-pilote d’usine Citroën a signé un impressionnant sans faute : six départs et six victoires cette année sur nos spéciales. Le Béthunois n’a clairement pas volé son titre de champion de Belgique qu’il ne pourra officiellement fêter pour une question réglementaire qu’après avoir franchi le podium de départ du Rallye du Condroz ou de Spa. Cela ne l’a pas empêché de déjà faire la fête ce samedi à l’issue d’un passionnant duel avec le double couronné belge Adrian Fernémont. Premier leader, encore en tête à deux tronçons du but, le Namurois a finalement craqué et terminé deuxième à une douzaine de secondes. "Je suis déçu bien sûr d’être passé si près du succès, mais Stéphane a vraiment la classe mondiale", avouait le pilote Skoda. "J’ai gagné un pari pneumatique en milieu de journée mais perdu le dernier. C’est la course. Un grand bravo et respect à lui."

Le Nordiste était très ému à l’arrivée : "Celle-là, j’ai vraiment dû aller la chercher. À deux spéciales, ma maman m’a dit d’y aller à fond. Je lui dédie volontiers cette victoire. Merci à Adrian pour la fantastique bataille sur un tracé fabuleux que je découvrais."

Très vite décroché, Gino Bux a dû se contenter d’un nouveau podium le rapprochant d’un titre de vice-champion et premier Belge. Pas mal pour une première saison avec ce type d’auto.

Tom Rensonnet lauréat en Junior

Derrière, après les sorties de route des C3 de Maxime Potty et de Jos Verstappen, Cédric Cherain s’offrait un nouveau résultat de choix et une première place en RGT au volant de sa spectaculaire Porsche. Le Liégeois devançait la Skoda des frères Hommes, la BMW M3 du Néerlandais Mat van den Brand et la Renault Clio d’un tout bon Tom Rensonnet, lauréat en R4 et en Junior devant Gilles Pyck. Voilà qui doit faire du bien au moral après des mois de souffrance et de revalidation suite à son crash du Wallonie.

Enfin, signalons la nouvelle victoire et le titre de Benoît Verlinde en Clio Trophy et le succès de Bruno de Wilde en 2WD Trophy, le pilote de la petite Honda reprenant la tête du championnat des moins de deux litres avec pneus de route.