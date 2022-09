GP du Japon : Francesco Bagnaia commet la faute

Restaient donc Quartararo et Bagnaia. Le Français a fait ce qu’il a pu, en se maintenant à la 8e place, alors que Bagnaia se battait avec Bastianini pour revenir à la 10e. Finalement, le pilote Ducati est revenu dans la roue de la Yamaha au vingtième des vingt-quatre tours. L’estocade était proche alors que Fabio fermait toutes les portes et se décalait vers l’intérieur pour empêcher Pecco de s’infiltrer.

À deux tours de l’arrivée, Francesco Bagnaia a tenté le tout pour le tout, mais son attaque était trop lointaine et il a dû freiner pour éviter Quartararo. Une erreur sanctionnée par une chute du Turinois alors que le Niçois ralliait l’arrivée 8e. Pour la première fois depuis cinq GP, Quartararo met fin à l’hémorragie et augmente son avance au classement provisoire avec 18 unités sur Bagnaia et 25 sur Espargaro.

Chez Ducati, c’est la tuile même si Miller s’est imposé haut la main devant Binder et Martin. En pole position au départ et quatrième à l’arrivée, Marc Marquez a montré qu’il est bel et bien de retour. Reste à voir comment il aura récupéré de cette première course complète d’ici la semaine prochaine en Thaïlande.