Super GT: Bertrand Baguette, cinquième à Sugo, perd les commandes du général

Au classement, Baguette et Hiramine comptent 50,5 points, à 3,5 points des nouveaux leaders japonais Katsumasa Chiyo et Mitsunori Takaboshi, vainqueurs dimanche. "C’est un bon résultat et on peut être satisfaits même si on perd la tête. Il reste deux courses à disputer et tout est possible, donc on va donner le maximum pour terminer la saison sur la plus haute marche du podium", a ponctué le pilote belge de l’année en 2009.

La septième course se tiendra sur le circuit d’Autopolis le 2 octobre avant l’épilogue, prévu le 6 novembre à Motegi.