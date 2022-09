GP d'Italie: pourquoi la période de Safety Car a-t-elle duré aussi longtemps?

Même si son équipe a gagné à Monza, le directeur de l'équipe Christian Hornerpense que la course aurait dû être relancée: "Nous ne voulons pas gagner une course derrière une voiture de sécurité", a déclaré le Britanniquesur Sky Sports. "Il y avait assez de temps pour relancer le Grand Prix. Nous aurions aimé gagner la course sous drapeau vert.

"Tout était prêt pour une intervention rapide et cela va à l'encontre des principes dont nous avons discuté précédemment. Ils ont eu plus qu'assez de temps pour permettre un restart. Nous devons passer en revue les détails de ce qui s'est passé"

En théorie, la Safety Car prend le leader de la course presqu'immédiatement. Au lieu de cela, la voiture de sécurité est montée en piste lorsque Verstappenétait au virage 4, soit presqu'un tour entier derrière! Ensuite, le Hollandaisa choisi de ravitailler, ce qui signifie qu'il devait encore rattraper près d'un tour pour être derrière la voiture de sécurité. Bernd Maylander, le célèbre pilote de la Safety Car,a pris George Russell, ce qui était déroutant parce que le pilote Mercedespointait alors à la troisième place.

Lorsque le Britanniquea fait la jonction avec la voiture de sécurité, les lumières jaunes sur le dessus du véhicule clignotaient, ce qui signifie qu'il n'était pas autorisé à dépasser Maylander. Il a par ailleurs fallu deux tours pour que Verstappenrejoigne ensuite la file, parce que lui et tout le monde devaient respecter le delta minimum de tour, donc il ne pouvait pas simplement conduire à fond pour rattraper son retard.

Lorsqu'il a fait la jonction, le feu vert est apparu au-dessus de la voiture de sécurité afin que Russell et plusieurs autres pilotes puissent passer devant. Ensuite, Verstappenétait de retour à l'avant du peloton, mais la majorité des pilotes devaient se dédoubler, ce qui ne s'est jamais produit parce qu'il ne restait pas assez de tours disponibles pour accomplir la manœuvre.

En résumé, une combinaison de facteurs avec la voiture de sécurité qui n'a pas repris Verstappentout de suite, et la position où le pilote Red Bull se trouvait quand Bernd Maylander est monté en piste n'ont pas permis à la course de redémarrer dans les temps.