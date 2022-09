Ferrari offre à Max Verstappen la victoire du Grand Prix d’Italie

Ce final tronqué nous privait d’un finish haletant entre Max Verstappen et Charles Leclerc, le Hollandais ayant pris le dessus depuis la mi-course. Le Hollandais remportait une nouvelle victoire et augmente son avance au championnat. Pour Ferrari, la déception est immense mais la Scuderia a perdu la course dès les premières minutes quand le muret de l’écurie italienne faisait rentrer prématurément le Monégasque, croyant profiter d’une voiture de sécurité virtuelle pour prendre de l’avance sur Verstappen. Bien trop tôt puisque Leclerc n’était pas en mesure d’aller jusqu’au bout et devait changer de gommes, laissant la voie libre à Verstappen.

George Russell réalisait une nouvelle course solide pour décrocher la médaille de bronze. Le Britannique est parvenu à rester au contact des leaders pendant toute la course. Parti depuis le fond de grille suite à une pénalité moteur, Carlos Sainz (Ferrari) remontait jusqu’en quatrième position et devançait un autre pilote parti depuis les abysses du classement, Lewis Hamilton (Mercedes). Les deux hommes sont parvenus à prendre le dessus sur Sergio Pérez (Red Bull) qui partait pourtant devant eux.

Lando Norris (McLaren) termine septième sur l’unique McLaren rescapée devant Pierre Gasly (AlphaTauri). Pour son premier Grand Prix de Formule 1, Nyck de Vries termine neuvième et offre deux points à Williams. Guanyu Zhou (Alfa Romeo) renoue avec le Top 10 en finissant dixième.

Le classement du GP d’Italie: