GP d’Italie: Carlos Sainz Jr. (Ferrari) se montre le plus rapide de la 2e séance d’essais libres

Derrière, on retrouve les Britanniques Lando Norris (McLaren-Mercedes), 4e et relégué à 674/1000e (122.338), et George Russell (Mercedes), 5e à 722/1000e (1:22.386). Le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull) est 6e à 730/1000e (1:22.394). Le septuple champion du monde le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a signé le 7e chrono de la séance à 839/1000e (1:22.503). Tous les autres pilotes ont concédé plus d’une seconde.

Charles Leclerc avait dominé la première séance en début d’après-midi en signant un meilleur tour en 1:22.410, 77/1000e de seconde devant son équipier Carlos Sainz Jr.

Max Verstappen survole le championnat du monde 2022. Grâce en particulier à ses dix succès au cours des quinze premiers Grand Prix de la saison, dont les quatre derniers, le tenant du titre possède 310 points. Il devance de 109 points Charles Leclerc et Sergio Pérez qui en possèdent 201. Au 4e rang, on retrouve le Britannique George Russell (188).

Samedi, la troisième et dernière séance d’essais libres est prévue à 13h00 avant les qualifications qui se dérouleront à 16h00. Le départ du Grand Prix d’Italie, long de 53 tours (ou deux heures de course), est fixé dimanche à 15h00. La victoire l’an dernier était revenue à l’Australien Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) qui n’a réalisé que le 11e chrono dans cette 2e séance vendredi.