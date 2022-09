GP d’Italie: Hamilton devrait partir en fond de grille

Hamilton, 37 ans, partage le nombre de victoires avec Michael Schumacher, cinq succès chacun. Ses chances de dépasser l’Allemand sont désormais réduites, d’autant plus que Mercedes n’affiche plus la domination qui était la sienne ces dernières saisons et que le rapide tracé italien semble davantage convenir à la Red Bull du champion du monde néerlandais Max Verstappen.