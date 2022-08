«Quel idiot!» Alonso pas tendre envers son ex-coéquipier Hamilton après leur accrochage au premier tour lors du GP de Spa (vidéo)

Et si l’Anglais a reconnu ses torts, le vétéran espagnol de 41 ans n’y est pas allé de main morte à la radio au moment d’expliquer l’incident à ses ingénieurs. "Quel idiot!, fermer la porte comme ça depuis l’extérieur... on avait fait un super départ, mais ce mec ne sait que piloter en partant de la première place, s’est énervé le double champion du Monde."

En fin de course, alors que le septuple champion du Monde reconnaissait sportivement ses torts, un journaliste lui a montré les propos dits à chaud par son ancien équipier chez Mclaren. Hamilton, visiblement déçu, a préféré ne pas donner de l’importance à l’Espagnol. "C’est agréable mais je n’ai pas vraiment de réponse, je sais ce qu’on peut ressentir dans le feu de l’action, mais c’est bien de savoir ce qu’il ressent envers moi.."

Cette tension n’est pas neuve entre les deux hommes. Équipier en 2007, Alonso était parti à l’issue de la saison de chez Mclaren suite à l’ambiance détestable entre les deux pilotes. Ambiance qui avait finalement mené au titre de Kimi Raikkonen lors de l’ultime course.

On savait donc que les deux hommes ne partiraient pas en vacances ensemble, on sait aussi désormais qu’ils ne s’apprécient toujours que très peu, même si Fernando Alonso a essayé de calmer les ardeurs en après-course en expliquant "avoir parlé à son ingénieur, ne pas savoir que c’était filmé et qu’il était déçu pour Hamilton de cet abandon."