Cela a débuté dès 9h15 par l’annonce officielle d’Audi rejoignant les Grands Prix à partir de 2026. L’occasion pour nous d’échanger avec les présidents de la F1 et de la FIA faisant plus que sous-entendre que nous ne verrons pas ce dimanche les monoplaces les plus rapides du monde escalader pour la dernière fois notre beau Raidillon dont les dégagements ont été repeints en noir jaune et rouge.

Une confirmation officielle sera faite ce samedi matin (voir par ailleurs) pour le plus grand bonheur de fans comblant la nouvelle tribune couverte surplombant l’Eau Rouge.

Puis, après un début de première séance libre disputée sur une piste moins humide, est tombée une averse… de pénalités. On a ainsi appris que les deux principaux prétendants au titre, Max Verstappen et Charles Leclerc, se retrouveront ce dimanche en fond de grille après avoir écopé chacun de diverses pénalités.

Suite au montage d’un quatrième moteur et d’une nouvelle boîte de vitesses pour le pilote Red Bull, d’une nouvelle batterie et d’un nouveau Kers du côté du Monégasque, déjà parti derrière tout le monde au Canada.

Les deux favoris y retrouveront quatre autres pilotes déjà sanctionnés et renvoyés au fond de la classe : Lando Norris, Esteban Ocon, Mick Schumacher et Valtteri Bottas.

De quoi agiter le peloton avec des remontées d’enfer et offrir quelques belles opportunités aux rescapés comme Carlos Sainz, le plus rapide lors des premiers essais libres, Sergio Pérez ou les pilotes Mercedes, George Russell et Lewis Hamilton.

On se retrouvera avant cela ce samedi, à partir de 16h, pour la qualification, l’un des moments les plus attendus par les pilotes mais aussi le public.

Verstappen le plus rapide aux essais libres

Et la dernière bonne nouvelle de ce vendredi est que les prévisions météorologiques sont bonnes. Si le public s’est fait rincer vendredi (mais la piste est cette fois toujours restée praticable), on devrait donc retrouver le soleil pour ce week-end. De quoi rassurer l’organisatrice priant les dieux du ciel pour éviter la noyade de 2021 et éviter que son feu d’artifice d’arrivée ne se transforme en pétard mouillé.

C’est donc a priori dans des conditions normales que les 20 meilleurs pilotes du monde (allez disons les quinze) chasseront la pole ce samedi après-midi. Avec un léger avantage pour Ferrari face à Red Bull et Mercedes ? Ce n’était pas vraiment la tendance à l’issue des essais libres largement dominés en fin d’après-midi par le demi-régional de l’étape Max Verstappen, huit dixièmes devant la Ferrari de Charles Leclerc et le seul en dessous de la minute quarante-six pour le plus grand bonheur de 45 000 supporters néerlandais.

De toute manière, on vous l’a déjà annoncé, la grille de départ ne ressemblera pas au classement des essais qualificatifs et sera complètement chamboulée. Mais l’on sait aussi qu’il est facile de doubler à Francorchamps, notamment grâce à l’aide du DRS, cet artifice technique vous permettant de modifier l’angle de votre aileron arrière en lignes droites et donc d’augmenter momentanément votre vitesse. Ce sera le cas notamment aux freinages des Combes ou de la Chicane.

Voilà, tous les ingrédients semblent réunis pour vivre un passionnant Grand Prix de Belgique. Et le plus important, c’est que cela ne sera pas le dernier !