Le GP de F1 de Spa-Francorchamps sera reconduit en 2023

"J’ai disputé quelques rallyes en Belgique (le Bianchi notamment en 1987 sur une Ford Sierra Cosworth Gr.A, NDLR), j’aime votre pays et nous allons faire ce que l’on peut pour soutenir le GP," a déclaré Mohamed Ben Sulayem. "Mais Stefano Domenicali devrait pouvoir vous en dire plus sur le sujet..."

Et l’Italien avec un large sourire de peser ses mots: "Le calendrier 2023 doit encore être approuvé par le Conseil Mondial de la FIA en octobre, mais ceux qui déclarent que la Belgique est out doivent être très prudents..."

Et Oliver Hoffmann, responsable du développement technique d’Audi Sport, de glisser à l’oreille de Domenicali: "Si l’on peut dire quelque chose, nous adorons Spa..."

Quelques minutes plus tard, nous sommes allés trouver le président et lui avons dit en tête-à-tête: "Monsieur le président, vous savez comme la Belgique est un pays de passionnés de sports mécaniques, vous avez pu vous en rendre compte lors de vos participations en rallye. J’espère que vous allez supporter le GP de Belgique." Il nous a alors mis la main sur l’épaule et confié: "Vous allez avoir des nouvelles demain..."

On se doute qu’elles ne seront pas mauvaises. On a recoupé nos sources et tous les signaux sont au vert: la place de Francorchamps au calendrier 2023 sera confirmée ce samedi en fin de matinée. Reste à savoir à quelle date: juillet, août ou septembre. Et pour quelle durée, plusieurs rumeurs faisant état d’une reconduction de contrat de trois ou cinq ans. A confirmer bien sûr demain, l’organisatrice Vanessa Maes ne souhaitant rien communiquer pour l’instant.

Mais une chose est certaine: Spa GP a mis les petits plats dans les grands pour cette édition qui a démarré sur les chapeaux de roue de jeudi avec énormément de public et de show. Pilotes, Teams, politiciens et notre media depuis le début soutiennent le GP belge qui gardera sa place l’an prochain au moins. De quoi pousser un gros ouf de soulagement et passer un bon week-end...