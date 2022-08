GP de Spa: 6 pilotes, dont Verstappen et Leclerc, pénalisés sur la grille de départ

La Red Bull de Verstappen a été équipée d’un quatrième moteur, au-delà des trois autorisés au maximum par saison, et d’un élément de la boîte de vitesses non autorisé. Leclerc, qui avait déjà eu une pénalité moteur au Canada, présente lui aussi des éléments au-delà de la limite sur le moteur et la boîte de sa Ferrari.

Verstappen trône en tête du championnat avec 80 points d’avance sur Leclerc. Le Grand Prix de Belgique, programmé dimanche sur le circuit de Spa-Francorchamps, constitue la 14e manche de la saison (sur 22).