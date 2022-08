Lewis Hamilton: "Je vise la victoire ce dimanche à Spa-Francorchamps"

Grand Prix après Grand Prix, Mercedes a revu la copie de sa W13 mal-née. Si elle n'est pas encore au niveau des Ferrari et des Red Bull, la Flèche d'Argent n'est plus la guimbarde du début de saison. La pole position de George Russell en Hongrie n'est pas due au fruit du hasard, après tout. "Désormais, c'est une vraie voiture de course", sourit Hamilton.

Et si la première victoire de la saison des troupes de Toto Wolff intervenait ce week-end? Pour Lewis, c'est possible. "J'estime être un candidat à la victoire", poursuit-il. "Nous avons apporté des évolutions qui ont porté leurs fruits et qui nous ont permis de combler progressivement notre retard. Les performances des dernières courses ont apporté un boost énorme à l'équipe et nous aurons à coeur de poursuivre sur notre lancée"

Excès d'optimisme ou ambitions mesurées? En tous cas, King Lewis compte bien montrer sur ce juge de paix qu'est Spa-Francrochamps qu'il est un roi certes en exil mais qui n'a pas encore abdiqué.