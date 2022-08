Mais en signant son 17e succès au plus haut niveau sur les terres de son équipier, l’Estonien a donné une double belle leçon au Belge.

Accroché aux basques de Thierry Neuville vendredi soir, à 2.5 secondes à l’issue de la première étape, Ott avait pris la tête samedi matin avant d’être victime de petits soucis de transmission mis publiquement en doute par le Belge. "S’il a des problèmes de différentiel, moi je roule sur deux cylindres", avait lancé notre représentant, en direct, au point-stop d’une spéciale. "Je ne comprends pas quelle est son intention en disant cela et je m’en moque. Mais entre équipiers, on devrait s’entraider plutôt que de se lancer dans des luttes internes. On en a discuté ensemble après. Il a dit cela à chaud. C’était un peu un jeu…"

Trois spéciales plus tard, après une série de "scratches" pour tenter de montrer qu’il était bien le meilleur, Thierry sortait de la route. Le relayant en tête, Tanak se garda bien de se réjouir des malheurs de son coéquipier. "Même si cela ne devrait pas arriver quand vous êtes en tête, il faut vous mettre à notre place. Ce n’est pas évident."

Comme il le fit en Finlande face à l’autre Yaris de Kalle Rovanpera, le champion 2019 n’avait dès lors plus qu’à résister à un Elfyn Evans toujours un peu trop court, le Gallois mordant son volant et échouant cette fois à cinq secondes après avoir écopé d’une pénalité lui en coûtant le double suite à une erreur de pointage de son copilote.

Tanak a pris l’ascendant sur Neuville

L’air de rien, c’est la troisième victoire en cinq courses cette année du taiseux blond après la Sardaigne et les 1000 Lacs. C’est mieux que le probable futur champion finlandais. Tandis que sur le même laps de temps, Thierry Neuville a accumulé trois accidents et aucun podium.

Pas de doute, pour sa troisième année, le protégé de Marko Martin a pris l’ascendant sur le résident coréen depuis huit ans. Et pas qu’au championnat où il compte désormais 25 unités d’avance sur notre quintuple vice-champion et 72 de retard encore sur Rovanpera alors qu’il reste quatre courses et un maximum de 120 points à distribuer.

Une belle leçon d’humilité donnée par l’ancien pilote Toyota et Ford M-Sport qui, quoi qu’en disent les rumeurs, devrait rester chez Hyundai au moins une année de plus. "Je suis toujours sous contrat avec eux pour l’année prochaine", a-t-il expliqué.

"Gagner ici est une vraie surprise car, jeudi, on n’était nulle part", avouait après l’arrivée le pilote de Martin Jarveoja. "Et honnêtement, je ne pensais pas pouvoir battre Thierry ici. C’est chouette et encourageant de voir que les résultats viennent doucement après une première partie de saison compliquée. Après la terre, on s’impose sur l’asphalte. Il y a certes encore pas mal de travail. On peut et doit encore s’améliorer sur certains points, mais on est dans une bonne dynamique."

Vainqueur de la Power Stage après sa spectaculaire série de tonneaux lors de la deuxième spéciale, le leader du championnat (il aura une deuxième balle de match à l’Acropole dans trois semaines) Kalle Rovanpera n’est pas reparti de Belgique les mains vides. Tout comme son équipier et compatriote Esapekka Lappi, complétant un podium totalement inédit.