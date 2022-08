Rallye d’Ypres: une violente sortie de route et plusieurs tonneaux pour Kalle Rovanperä lors de la 2e spéciale

Contraint à l’abandon, le Finlandais n’a pas encore indiqué s’il repartirait en rallye 2 en vue de marquer quelques points lors de la Power Stage dimanche.

Kalle Rovanperä pouvait mathématiquement devenir champion du monde à l’issue du rendez-vous flandrien dimanche. Il devra patienter encore pour devenir le plus jeune champion du monde des rallyes.

Rovanpera possède en effet une confortable avance (94 et 95 points) sur les Hyundai de l’Estonien Ott Tänak et Thierry Neuville.

Thierry Neuville a de son côté déjà perdu du temps ratant un freinage dans la première spéciale de la journée et concédant 10 secondes sur le temps le plus rapide du Finlandais. "La route devient vite sale et j’ai fait un tout droit et perdu du temps. Il n’y avait aucun grip dans cette spéciale", a commenté le pilote germanophone.

Après deux des huit spéciales programmées vendredi, la tête du classement du rallye flandrien est occupée par le Britannique Elfyn Evans (Toyota) devant Ott Tänak, 2e à 1.2 et Neuville, remonté 3e, à 7.8.