Thierry Neuville vise les quatre à la suite à Ypres : « Les titres sont perdus, maintenant je peux prendre plus de risques pour gagner"

Thierry, plus courageux à la maison, cela signifie quoi pour vous?

Que les deux titres sont déjà envolés, que je n’ai plus rien à perdre et donc que je peux désormais prendre plus de risques. Même si j’espère que je n’aurai pas besoin d’aller chercher le dernier dixième ici, car les fossés sont proches et les cordes parfois mauvaises. Mais s’il faut y aller, je suis prêt.

Êtes-vous désespéré après ce début de saison calamiteux?

Désespéré est un trop grand mot. D’autant que Hyundai vient de remporter la Finlande et qu’on avance dans la bonne direction. Déçu, oui. Cela a été compliqué. Mais on s’y attendait en dessinant l’auto quand Ford testait déjà. Personnellement, je n’ai perdu que huit points de ma faute, en Sardaigne. Mais ce n’est pas cela qui nous a coûté nos chances pour le titre. L’auto nous a laissés plus d’une fois au bord de la route. On a manqué de fiabilité. Le temps perdu se rattrape difficilement en sport auto. Regardez Mercedes cette saison en F1. C’est la meilleure équipe du monde, mais ils ne parviennent pas facilement à résorber leur retard et n’ont pas encore gagné. Nous, on compte quand même deux victoires.

Exact, mais pas avec vous…

La saison n’est pas terminée. C’est sûr que je ne veux pas finir avec seulement deux podiums. L’an dernier aussi je n’avais pas avant Ypres. C’est le meilleur endroit pour mettre dans le mille. Après, les derniers rallyes me seront nettement plus favorables avec la Grèce qui ressemble à la Sardaigne, l’Espagne où je me suis encore imposé l’an dernier, la Nouvelle-Zélande nouvelle pour tout le monde, mais où j’ai pu rouler un peu et le Japon sur l’asphalte.

Votre Hyundai est-elle désormais fiable?

Elle l’a été lors des deux derniers rallyes où nous n’étions pas compétitifs. Tous nos problèmes de début d’année ont été réglés. J’espère qu’on sera en mesure de rivaliser avec nos concurrents. Les tests se sont bien déroulés. Sincèrement, je pense que ce sera le cas.

L’an dernier, votre équipier Craig Breen a maintenu la pression jusqu’au dimanche. Le voyez-vous vous mener encore la vie dure?

C’est difficile à dire, car on n’a plus vu les Puma devant depuis le Monte-Carlo et Craig est sorti lors des trois derniers rallyes. J’ai du mal à estimer le réel niveau de sa monture. Mais Ott Tanak sera dans le coup, tout comme Elfyn Evans et bien sûr Kalle Rovanpera qui a tout de même terminé sur le podium ici l’an dernier et premier pilote Toyota devant Seb Ogier.

Le Finlandais va être sacré cette année, mais aussi les cinq suivantes?

Impossible à dire. Cette saison, il a eu beaucoup de chance et a profité de nos soucis techniques et des fautes de son équipier qui avait tout de même lutté avec Ogier les deux années avant. Il est très bon, certes, mais je pense qu’avec une auto au point, Ott et moi pouvons rivaliser avec lui.

Vous voyez-vous encore champion du monde un jour?

Oui, si j’ai une voiture fiable et performante du début à la fin.

Une Hyundai jusqu’en?

J’ai un contrat jusqu’à fin 2024.

Et vous resterez en WRC jusqu’à quand?

Encore quelques années…

Vous êtes toujours en quête d’un vrai patron?

Oui. Toutes les grandes sociétés ont besoin d’un boss. On demande trop de choses à Julien Moncet qui assure l’intérim depuis le début d’année. Il doit diriger le team tout en s’occupant toujours du département moteur. Ce n’est pas idéal. La situation doit changer. Mais j’ignore quand.

Harri Rovanpera a mis son fils Kalle à six ans dans une voiture. Quand mettrez-vous votre fille Camille, âgée de trois ans, dans un de vos buggies pour assurer l’avenir?

Ah ah. Figurez-vous qu’elle roule déjà et vraiment pas mal pour son âge. Mais cela va s’arrêter là, car quand vous voyez comme il devient de plus en plus difficile de gravir les échelons en sport auto, ce ne serait pas une bonne idée.