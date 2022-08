Stoffel Vandoorne champion du monde : une première belge depuis 1983

Le sacre de Stoffel Vandoorne en Formula E en a comblé plus d’un mais, en même temps, n’a surpris personne. Tout d’abord parce que le Courtraisien a maintes fois prouvé qu’il faisait partie des fines gachettes du sport automobile et que sa place aux avant-postes du championnat 100 % électrique de la FIA n’était pas usurpée. On lui reproche parfois d’être trop timoré, trop carré et académique, à l’image d’un Thierry Boutsen en son temps. "C’est difficile à dire", phrase merveilleusement langue de bois et souvent répétée par notre ancien représentant en F1, est même devenu un gimmick chez les fans et les médias.

Ensuite, son sacre n’a surpris personne parce que cette huitième saison de FE était celle de Stoffy. Depuis qu’il a débarqué dans la série au soir de son expérience ratée avec McLaren en F1, Vandoorne a manqué de réussite malgré une pointe de vitesse affirmée d’entrée de jeu. Tantôt, le Belge était trahi par sa mécanique ou par les performances en dents de scie de sa monoplace au gré des circuits. Tantôt, par la maladresse d’un de ses congénères. Mais c’est connu que la roue finit par tourner et que tout vient à point à qui sait attendre.

Après un début de campagne assez tiède, Vandoorne a réellement pris son envol à partir de l’ePrix de Rome. La machine était lancée : de l’Italie à la Corée du Sud, il n’allait plus jamais quitter les points, son plus mauvais résultat lors de cette période étant une huitième place au Maroc. Rarement on a vu une telle régularité en Formula E. Les mauvais coucheurs diront qu’il n’a décroché qu’une seule victoire (sur l’ePrix le plus prestigieux, celui de Monaco !) en seize tentatives. Mais rappelez-vous de la sempiternelle fable du lièvre et de la tortue. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Vandoorne a appliqué ce dicton à merveille en 2022.

Pour Vandoorne, il s’agit assurément de la plus belle ligne à son palmarès, lui qui avait déjà gagné en F4 française, en Formule Renault 2.0 et en GP2, sans oublier une belle 3e place aux 24H du Mans 2019. On pourra toujours regretter que la Formula E est bien moins populaire que la Formule 1 et le WRC. Il suffisait de voir le peu de temps d’antenne accordé au sacre de notre compatriote dans les différents JT de dimanche. Mais la FE n’est pas un championnat au rabais avec des grandes marques et écuries impliquées, sans oublier des pilotes renommés parfois passés par la F1. Et ça, ça en dit long sur l’exploit réalisé par notre Stoffel national.