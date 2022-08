Stoffel Vandoorne sacré champion du monde de Formule E

À l’issue de la 100e course de l’histoire de ce championnat qui a débuté en 2014, le Courtraisien de 30 ans au volant d’une Mercedes a été sacré dimanche à Séoul où se déroulait la 16e et dernière course de la saison 2022. Il a terminé 2e de cette ultime course derrière la Venturi du Suisse Edoardo Mortara.