Et le verdict final pourrait tomber dès ce samedi matin lors de la première des deux courses programmée à partir de 9h chez nous, les qualifications s’étant disputées la nuit dernière.

Un seul pilote peut être couronné dès ce samedi. Il s’agit de notre compatriote Stoffel Vandoorne. Vice-champion de la discipline il y a deux ans, le Belge a fait preuve d’une exemplaire régularité cette année avec certes une seule victoire, mais aussi une seule arrivée hors du Top 10. Tout l’inverse de ses deux derniers rivaux Mitch Evans et Eduardo Mortara. Le Néo-Zélandais compte trois succès mais quatre zéros. Idem pour le Suisse roulant pour l’écurie dirigée par Jérôme D’Ambrosio.

Résultat, le Belge mène au classement avec 36 unités d’avance sur Evans et 41 sur Mortara. Or, en comptant les points de la pole (3) et du meilleur tour en course (1), il reste un total de 58 unités à distribuer ce week-end.

Cela signifie que s’il devance ses adversaires ce samedi matin ou ne se fait pas reprendre plus de huit unités par Evans et douze par Mortara, Stof sera champion. Dans le cas contraire, il devra attendre l’ultime course de ce dimanche.

Son dernier titre remonte à sept ans, en GP2

Quoi qu’il arrive, deux quatrièmes places seraient suffisantes pour tresser les lauriers. Et même s’il devait connaître son pire cauchemar de l’année avec un score blanc, il faudrait encore que le Kiwi score 36 unités (deux deuxièmes places ou une victoire et une quatrième place) ou le Suisse 41, ce qui correspond déjà à un très bon week-end.

Tous les feux sont donc au vert et il faudrait une véritable catastrophe pour que le pilote Mercedes ne remporte pas son premier titre depuis la GP2 il y a sept ans déjà.

Avant d’officialiser dans la foulée son transfert chez DS Teechetah aux côtés de Jean-Éric Vergne. Et on espère son arrivée en LMDh. Pourquoi pas chez Peugeot en remplacement de Kevin Magnussen? Dans une équipe dirigée par un Belge et où il serait aussi l’équipier d’un certain Vergne. Vandoorne a le profil idéal et ne peut sportivement se contenter de la Formula E.