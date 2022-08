Ott Tanak gagne pour la 3e fois en Finlande

Pendant quatre jours, on l’a vu grimacer et critiquer sa voiture à l’arrivée de chaque spéciale. Et pourtant, au bout d’une épreuve de bravoure et sans doute du plus beau rallye de sa carrière en termes d’engagement, Ott Tanak a remporté dimanche le Rallye de Finlande, 6.8 devant la Toyota du héros local et futur champion du monde Kalle Rovanpera.