Occasion manquée pour le Français mais pas pour l’Italien. Bagnaia avait déjà déclaré qu’il devait être moins empressé s’il voulait gagner des courses. Hier, il s’est appliqué pour prendre le rythme et pour remonter progressivement de la 4e à la 1re position, avec l’aide son équipier, Jack Miller, qui lui a laissé toute la place pour dépasser. De quoi permettre au Turinois de remporter sa 4evictoire de l’année et de revenir 3eau classement à 49 points de Quartararo.

La bonne opération du jour face à Aleix Espargaro, 9e, diminué par ses chevilles blessées, et face à Quartararo, 8e, dont la Yamaha ne pouvait pas faire beaucoup plus face aux Ducati et Aprilia. Surtout celle de Maverick Viñales. Le Catalan a été la vedette de ce Grand-Prix. Malgré un départ raté, de la première ligne, il a rapidement trouvé un rythme rapide et une bonne agressivité. Miller, lui, a réussi à rester 3e, devant Bastianini et Matrin qui se battent pour son guidon.