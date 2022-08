N’empêche, dès la première vraie spéciale forestière, sur des chemins très rapides, l’Estonien a signé le premier de ses trois scratches de la journée pour prendre la tête. Une position qu’il n’allait plus quitter jusqu’à la fin de cette longue première étape achevée avec une avance de 3.8 à peine sur la première des Toyota Yaris, celle du Finlandais Esapekka Lappi.

Pourtant, le leader de l’épreuve continuait à se plaindre :

"Je ne suis pas du tout à l’aise derrière le volant," confessait le champion 2019. "J’ai l’impression d’être en permanence assis dans un siège inconfortable. J’ai dû prendre de gros risques pour profiter quelque peu de l’avantage de ma position sur la route."

Surtout par rapport au héros local Kalle Rovanpera, premier sur la route, qui a dû balayer tout au long de ce vendredi et attendait une meilleure position ce week-end pour réellement passer à l’offensive.

Quatrième à 21 secondes, le leader du Mondial, vainqueur de cinq des six dernières manches, restait clairement encore le plus menaçant.

Même si ses équipiers Lappi et Evans, deux anciens lauréats à Jyvaskyla, espéraient bien aussi s’imposer.

"Cela fait cinq ans que j’essaie de rééditer mon succès de 2017," souriait Esapekka, auteur de quatre meilleurs chronos. "Je peux vous jurer que j’ai tout donné. Mais Ott est très fort. Je doute que sa voiture soit aussi difficile à piloter qu’il ne le prétend…"

"Il bluffe," estime Rovanpera prêt à augmenter le rythme ce samedi pour aller chercher un succès à domicile. "Il est capable de garder cette vitesse."

Thierry Neuville, modeste septième, confirmait pourtant que ce n’était pas simple. Mais le taciturne Estonien compense par un engagement total le manque de performance et surtout de stabilité de sa WRC1. Parviendra-t-il à tenir tout le week-end cette cadence infernale et à résister jusqu’au bout au retour des Toyota et de leur "Finlandais volants" "Ce sera très dur," confiait un leader exténué…