Du côté du champion du monde en titre, Fabio Quartararo, il n’y a pas grand-chose à modifier. La méthode est éprouvée : jouer la victoire et quand elle est hors de portée, assurer les points, comme l’an dernier où il avait marqué partout sauf à une course. Pour cette saison, le Français a déjà utilisé son joker en chutant à Assen, ce qui ne l’empêche pas de mener au classement provisoire avec 21 points d’avance sur Espargaro, 58 sur Zarco et 66 sur Bagnaia.

Bagnaia, lui, a des réglages à faire. Avec quatre résultats blancs, il doit faire une deuxième demi-saison parfaite. Pire, même s’il remporte les neuf dernières courses et que Quartararo termine chaque fois deuxième, il sera battu. Dès lors l’idéal serait qu’il puisse compter sur l’aide des autres pilotes Ducati pour qu’ils s’intercalent entre lui et le pilote Yamaha, et que Ducati donne des consignes en ce sens. Mais ce ne sera pas le cas. Paolo Ciabatti, le directeur général de Ducati Corse, a été clair : "On ne pensera à la stratégie qu’à la dernière course. Si un pilote a une chance d’être champion et l’autre pas, mais c’est l’exception, on ne donnera pas de consignes d’équipe. La seule indication est d’éviter les dépassements extrêmes les uns sur les autres." À Bagnaia de se débrouiller.

Même discours de la part d’Aprilia pour Aleix Espargaro. Il ne sera pas demandé à Maverick Viñales de protéger son équipier qui n’a que 21 points de déficit sur Quartararo. Paolo Bonora, le manager d’Aprilia, fait confiance à ses pilotes. "Pour le moment, il n’y a pas de consignes, nos pilotes sont amis et savent très bien comment piloter."

Entendez qu’ils ne feront pas de bêtises. De fait, Viñales a d’ores et déjà annoncé que n’étant plus en lutte pour le championnat, il serait prêt à laisser passer l’Espagnol si c’était nécessaire pour lui permettre de remporter le titre. Belle reconnaissance.