Pour une fois, pas de pépin mécanique sur sa Hyundai. Contrairement à Oliver Solberg sur le toit après 300m dans la première spéciale (arceau touché, il ne repartira pas aujourd’hui), le Belge n’a pas commis non plus la moindre faute. Non, c’est bien à la régulière qu’Ott Tanak lui a collé cinquante secondes sur la journée d’hier. Cela n’est pas arrivé souvent à notre compatriote de subir ainsi la domination d’un équipier. Mais il n’y avait rien à faire : "Je ne me sens pas en confiance, l’arrière bouge beaucoup, surtout dans les virages rapides, expliquait-il. Je n’ai pas envie de commettre une faute. J’essaie d’autres réglages à chaque retour à l’assistance, en vain."

On a l’impression d’entendre la même rengaine depuis huit ans en Finlande où il n’a plus réussi à monter sur le podium avec sa Coréenne. Contrairement à Craig Breen (troisième en 2021) et à Ott Tanak, deuxième ici l’an dernier et en tête ce matin. "Je roule à mon rythme, poursuivait-il. Je ne me sens pas capable de prendre les mêmes risques que Ott sur ce type de spéciales aussi rapides."

Sa deuxième position sur la route, derrière Rovanpera, n’a bien sûr pas aidé. Ce ne sera guère mieux aujourd’hui. Et s’il est débarrassé de la menace du débutant Jari Huttunen (pression d’essence), il sera dur dans ces conditions de gagner encore des places à la régulière. Vivement Ypres dans deux semaines…