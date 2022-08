Barry Baltus prêt pour la deuxième moitié de saison: «Je veux réussir tous mes week-ends de A à Z»

Quel bilan tire le pilote Zélos de sa première partie de saison, sa deuxième en, Moto2, l’antichambre de la MotoGP ? "On est plus ou moins là où on voulait être. Il y a eu pas mal de choses positives, des négatives aussi comme ces quatre week-ends sans voir l’arrivée, notamment à cause de chutes : on me fait tomber au Qatar (première course 2022, début mars) ; je me casse le bras à la 2e course (Indonésie) – du coup, je rate la 3e course (Argentine) - ; au Mans (7e GP) j’étais 8e quand je tombe à nouveau et en Allemagne (10e GP au Sachsenring), j’ai dû abandonner car je n’étais pas remis d’une chute le vendredi (essais libres). Des accrocs qui coûtent cher au championnat (NdlR : il est 20e avec 16 points pour 146 pts au leader, l’Italien Celestino Vietti). Mais je préfère rester positif voir ce qui est acquis, la belle progression depuis l’an passé (deux petits points seulement au final). Et je veux continuer à travailler pour encore m’améliorer. Je veux vraiment finir toutes mes courses, et voir donc l’arrivée des neuf prochains Grands Prix. Et le mieux classé possible, bien sûr. J’y crois car tout est là, la vitesse, le physique ; le mental commence à être au top aussi (même s’il y a encore un peu de travail là). Le métier rentre…"

Il y a eu beaucoup de week-ends avec des hauts mais aussi des bas

Barry Baltus

Outre un quota de points nettement à la hausse par rapport à 2021, la plus grande satisfaction du Héronnais, jusqu’ici, "c’est de voir que je peux désormais réaliser des bons chronos seul et pas seulement en prenant l’aspiration d’un autre. Cela démontre que la vitesse est là et que je suis à l’aise sur la moto. Je suis très content de voir que je n’ai plus besoin d’une roue à suivre. À la dernière course d’avant pause estivale, à Assen (P-B), on a su rouler seul et se qualifier pas trop mal (13e). Il faut vraiment réussir à faire le travail seul, comme les meilleurs le font. Mais le plus gros boulot sur lequel je dois me focaliser, c’est de réussir un week-end de A à Z, c’est à dire des premiers essais libres du vendredi au dimanche 14h45 (fin de la course). Il y a eu beaucoup de week-ends avec des hauts mais aussi des bas, comme ces séances d’essais que l’on finit dans le top 5 avant de terminer la suivante à la 20e place."

Et de poursuivre: "Je vise plus de régularité. Quand on regarde les pilotes du top, ils répondent présents à chaque séance. C’est donc qu’il y a moyen de le faire. Mon objectif est donc vraiment de mieux finaliser mes prestations. Je dois pouvoir rouler relâché comme je le fais à l’entraînement. Même si c’est plus facile à dire qu’à faire…"

Tout son travail quotidien en amont et lors des week-ends de course n’empêche heureusement pas Barry Baltus de prendre du plaisir. "Sinon je ne ferais pas ce sport… Du plaisir, j’en ai beaucoup plus que l’an dernier. Parce que je le répète, je me sens mieux sur la moto. Tout va bien. Reste vraiment à être à 200 % du vendredi au dimanche pour les derniers Grands Prix. Je dois être dans le coup tout de suite et vraiment garder en tête qu’on a seulement les points au baisser du drapeau à damier. On peut faire de belles choses avant, mais si on n’atteint pas l’arrivée, ça ne sert à rien…"

Enfin, 2022 a déjà apporté un grand changement pour Barry Baltus avec ses 18 ans, atteints le 3 mai. "On fait un fameux step dans la vie quand on passe de 17 à 18 ans. On doit prendre sa vie en mains et ne plus se reposer autant sur ses parents. Désormais majeur, c’est moi qui dois répondre de mes actes, qui signe mes contrats, etc. C’est à moi de prendre mes responsabilités. Côté indépendance très pratique, ça change aussi la donne : je viens de passer mon permis de conduire théorique il y a trois semaines et j’attends désormais impatiemment de passer le pratique au plus vite…"