Thierry Neuville : le pire avant le meilleur au Rallye de Finlande

En sept participations avec Hyundai, le Saint-Vithois n’a encore jamais ramené de trophée. Son meilleur résultat ? Deux quatrièmes places en 2015 et 2016. "Depuis quelques saisons, Toyota possède un solide avantage en Finlande", explique Thierry. "Comme les Finlandais, ils roulent à domicile puisque l’équipe est basée près de Jyvaskyla."

De quoi faciliter les dernières victoires de Esapekka Lappi (2017), Ott Tanak (2018 et 2019) et Elfyn Evans (2021) lors des quatre dernières éditions. Piégé l’an dernier sur ses terres, Kalle Rovanpera a une belle revanche à prendre ce week-end. En état de grâce après cinq succès en sept courses et un premier titre mondial presque déjà acquis, le jeune héros local risque d’être intouchable.

6 fois vice-champion?

Thierry Neuville, lui, ne se berce pas d’illusions et sait que le mieux qu’il peut espérer cette saison est de décrocher un sixième titre de vice-champion du monde. Toujours deuxième du classement malgré seulement trois podiums en sept courses, il doit se méfier du retour d’Elfyn Evans (13 points derrière) et d’Ott Tanak à 15 unités de lui. "J’aime ce parcours rapide mais il y faut une auto parfaitement réglée pour se sentir en confiance et aller vite." Précisément ce qu’il manque au pilote Hyundai, certainement cette saison avec la nouvelle Rally1 hybride…