Mathis, 8 ans, meurt dans une course de moto: il a sauvé 5 vies

Rapatrié en urgence à l’hôpital de Montpellier, le jeune garçon était en état de mort cérébrale. C’est à ce moment-là que les parents de Mathis ont décidé de faire don de ses organes.

"Soit, on ne fait pas le don et légalement, comme il est mort, il faut le débrancher et le laisser partir. Soit, on l’envoie au bloc opératoire pour faire don de tous ses organes. Et on lui dit au revoir dans la chambre, encore en vie", a expliqué Aurélie et Laurent devant les caméras de TF1.

Promis à un bel avenir, le champion de France de vélocross et considéré comme un espoir de la moto a sauvé 5 vies suite au don d’organes.