Quatre jours à peine après l’officialisation du retrait de Sebastian Vettel, le milliardaire Lawrence Stroll a donc trouvé un autre ancien champion du monde pour épauler son fiston Lance (c’est toujours mieux de se faire devancer par une icône du sport plutôt que par un jeune de sa génération) et donner du crédit à un projet Aston Martin plutôt décevant depuis son lancement début 2021.

Une belle manière pour le Canadien de faire un "doigt d’honneur" à son ancien directeur sportif Otmar Szafnauer, parti fin de l’année dernière pour rejoindre Alpine.

Du côté des "Bleus", il y avait des semaines que cela négociait ferme pour une prolongation de deux ans avec un des principaux "ambassadeurs" de la marque au losange après Alain Prost, lui aussi parti. Avec option Hypercar dans le futur. Mais comme ils avaient le champion Eurocup-F3-F2 Oscar Piastri en réserve, ils n’étaient pas prêts à casser leur tirelire pour garder leur porte-drapeau. En gros, c’était "cela ou rien" qu’on proposait à l’ex-double champion du monde.

Un pied de nez à son employeur actuel

Ne se sentant sans doute plus autant désiré au sein de l’équipe française, l’Ibère n’a pas laissé passer l’occasion de prolonger sa carrière pour plusieurs années et a accepté le gros chèque de la concurrence. Un sacré pied de nez à son employeur actuel qui devra désormais faire confiance à un autre jeune.

Au final, tout le monde est gagnant avec ce deal. La F1 qui conserve une de ses stars pour au moins deux saisons encore, Aston qui récupère un pilote expérimenté, Fernando Alonso qui va gagner encore quelques millions de plus (il n’avait pas plus de garantie de remonter sur les podiums avec Alpine au final) et Oscar Piastri, sous contrat Alpine, qui va avoir sa chance en F1.