F1: l’Australien Oscar Piastri succèdera à Fernando Alonso chez Alpine en 2023

Piastri est considéré comme un des plus grands talents en devenir. Il a remporté la Formule Renault Eurocup en 2019 et est devenu champion FIA en Formule 3 dès sa première saison en 2020, puis a été sacré champion de Formule 2 l’an dernier. Il a ainsi rejoint George Russell et Charles Leclerc seuls autres pilotes à avoir aligné les titres en Formule 3 puis en Formule 2 dès leur première saison.

En novembre dernier, il avait été engagé comme pilote de réserve par Alpine.