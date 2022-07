ePrix de Londres (course 2): Di Grassi s’impose, Vandoorne se rapproche du titre

Cela commence à sentir bon pour Stoffel Vandoorne. Le Courtraisien a pris une très grosse option sur le championnat à l’issue de la course 2 de l’ePrix de Londres en Formula E. Parti treizième, le pilote Mercedes est parvenu à remonter jusqu’en 4ème position. Non seulement il a marqué des gros points mais en plus, ses principaux rivaux ont fait chou blanc!