Grand Prix de Hongrie: un doublé Ferrari pour sauver la face ?

C’est très simple : depuis Imola, la Rossa est sous pression. Il y a eu à chaque fois une tuile, petite ou grosse depuis l’Émilie-Romagne, et aussi bien les pilotes que les bonzes du cavallino n’ont pas la conscience tranquille alors que le cap de la mi-saison est presque atteint. Trop de points bêtement gaspillés, trop d’échecs répétés, il est temps que le "grande casino" cesse.

Pour Ferrari, le meilleur moyen de se remettre à flot et de redresser la tête afin d’aborder la pause estivale sereinement serait de signer un implacable doublé en Hongrie. À la régulière et sans profiter d’un couac chez Red Bull. Le tourniquet hongrois devrait bien convenir aux F1-75 qui ont une moins bonne vitesse de pointe que les RB18. De plus, la Hongrie a généralement souri à Ferrari par le passé. Il y a des stats qui ne mentent pas.

Leclerc: «Je peux encore être champion»

Même si on refuse de l’assumer haut et fort à Maranello, les espoirs de couronne reposent sur ce prince destructeur de Charles Leclerc. Flamboyant, le Gilles Villeneuve du XXIe siècle veut absolument laver l’affront de son erreur française. Le Monégasque est le seul à être en mesure de damer le pion à Max Verstappen. Mais pour cela, il faut arrêter de partir à la faute, aussi bien lui que son team. C’est capital."Peut-être que les gens vont croire que je suis fou de penser que je peux encore être champion, sourit Charles Leclerc.Quand je regarde les stats, je crois qu’il faut que je gagne toutes les courses, que Max fasse deuxième. S’il n’a pas tous les meilleurs tours en course, on peut être champions"

Carlos Sainz, lui, se doit d’être un bon allié pour son équipier. L’Espagnol a prouvé qu’il pouvait gagner mais désormais, il doit prouver qu’il est assez intelligent, comme Sergio Pérez chez Red Bull, pour se mettre en retrait au moment voulu afin de maximiser les chances de succès de son équipe."C’est encore une longue année devant nous et comme nous l’avons vu cette saison, tout peut arriver dans n’importequelle course et ça a été une année de hauts et de bas pour tout le monde, rappelle Sainz en vieux sage. Même si le Top 4 est constant, le résultat du week-end n’est pas ce à quoi vous vous attendiez. Il y a encore beaucoup à faire"

Il faudra dès lors que des larmes de joie et non pas de tristesse coulent sur les joues du staff Ferrari dimanche après-midi. C’est obligatoire.