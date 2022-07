Néanmoins, Vandoorne peut s'estimer heureux parce qu'il partira loin devant ses principaux au championnat. En effet, Edoardo Mortara (Venturi) partira 9ème, juste devant Robin Frijns (Envision). Jean-Eric Vergne (Techeetah) s'élancera 13ème devant Mitch Evans (Jaguar).

Derrière Dennis et Vandoorne, Nyck de Vries (Mercedes) et Sergio Sette Camara (Dragon) se partagent la deuxième ligne. Suivent Oliver Askew (Andretti), Maximilian Günther (Nissan), Nick Cassidy (Envision) et André Lotterer (Porsche). L'ePrix de Londres aura lieu cet après-midi à 16h00.