Spa : un feu d'artifice de 24 heures

Après une triste édition à huis clos à l’automne 2020 et un accès limité l’an dernier, le grand public est de nouveau attendu ce week-end pour la grande fête populaire du sport automobile belge avec le retour du concert, de la fête foraine, des animations, du feu d’artifice et de nouvelles tribunes – surtout celle du Raidillon – que l’on attend pleines à craquer au moment de l’envol. Les 24H à Spa ce samedi c’est un peu les "Francofolies" du sport auto. Un spectacle son et lumière auquel on assiste souvent en famille, une tradition réunissant autant de fans belges de sport auto que la F1 le mois prochain.

C’est il est vrai plus accessible financièrement, même si le paddock est devenu de plus en plus fermé, un carré VIP de plus en plus huppé pour lequel le tarif est passé à 75 euros. Le prix à payer pour espérer pouvoir approcher Valentino Rossi. Jamais notre double tour d’horloge n’a accueilli une aussi grande star des sports mécaniques. N’en déplaise à son ami Pascal Witmeur, même Jermaine Jackson jadis sur la grille ne suscitait pas autant d’intérêt de la part des fans.

Aujourd’hui, les spectateurs des 24H ont changé. Il y a moins de campeurs passionnés et plus de noceurs venant à Francorchamps juste le samedi comme ils vont le 15 août à Knokke.

Les voitures et la course aussi ont évolué. Les petites autos de monsieur tout-le-monde ont été remplacées par de rutilantes et bruyantes GT3 à un demi-million pièce pour la plus grande course GT au monde. Et l’on ne parle plus vraiment d’une épreuve d’endurance comme à l’époque des frères Martin ou de Thierry Tassin, mais bien d’un véritable sprint s’étalant sur deux tours d’horloge.

Les bolides sont devenus ultra-fiables et l’on entend plus parler de "(non) respect des limites de la piste" que d’abandons ou de soucis de fiabilité. Voici trente ou quarante ans, il fallait préserver sa boîte de vitesses et ses cardans. Aujourd’hui, il faut éviter les pénalités et slalomer entre les voitures de sécurité, gérer au mieux les Full Course Yellow (neutralisation de la course sous drapeaux jaunes) pour avoir une chance de l’emporter.

Vingt candidats à la victoire

Cette année, ils sont 66, comme la route aux États-Unis, à en découdre. Et vingt parmi eux partent avec l’espoir de monter sur le podium demain, si possible sur la plus haute marche. Huit marques peuvent officiellement prétendre à la succession de Ferrari : les Italiens de Iron Lynx eux-mêmes remettant leur titre en jeu, mais aussi Lamborghini, les British de McLaren et Aston Martin, mais surtout les quatre constructeurs allemands toujours particulièrement bien affûtés avec cinq Porsche, trois Mercedes, deux BMW et trois ou quatre Audi de pointe.

Côté Belges, ils sont seize à en découdre. Ce n’est pas énorme, mais c’est bien. Et quatre peuvent prétendre à la victoire avec les anciens lauréats Laurens Vanthoor (même s’il partira de tout derrière) et Maxime Martin, mais aussi les comparses Dries Vanthoor et Charles Weerts, battus de justesse l’an dernier et revanchards sur leur Audi WRT n°32. L’équipe belge de Vincent Vosse ne s’est plus imposée à domicile depuis huit ans. Et verra ce dimanche une dernière occasion de faire triompher une R8 LMS avant d’ouvrir un nouveau chapitre de son histoire suite au volte-face d’une marque aux anneaux plus qu’indécise quant à son avenir en sport automobile.

Qui remportera le bouquet final à l’issue de ce feu d’artifice bien plus long qu’un jour de fête nationale ? Réponse dans un peu plus de vingt-quatre heures…